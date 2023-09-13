Без коммуникаций и еды: почему армяне Карабаха отказались от помощи Москвы Прозападная политика Еревана лишила карабахских армян средств для существования

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Российская гумпомощь для карабахских армян почти трое суток простоял в азербайджанской Барде

Проведя почти трое суток на въезде в Карабах, грузовик российского Красного Креста с гуманитарной помощью для жителей региона сумел добраться до конечного пункта назначения — Ханкенди. МИД Азербайджана назвал позитивным шагом, что груз продовольствия, который не пропускали несколько дней, был доставлен именно по дороге Агдам —Ханкенди. Почему армянские власти Карабаха не пропускали российскую гумпомощь, по каким дорогам будут доставлять грузы в регион и при чем тут противостояние Москвы и Запада — в материале NEWS.ru.

«Сегодня был обеспечен проезд грузового автомобиля Российского общества Красного Креста в координации с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца по дороге Агдам — Ханкенди в Ханкенди», — сообщил МИД Азербайджана.

Ведомство назвало «позитивным шагом» доставку гуманитарной помощи, несмотря на «провокации самопровозглашенного режима Армении в Карабахском регионе Азербайджана».

Почему застрял российский груз

Груз гуманитарной помощи для карабахских армян, отправленный российским отделением Международного комитета Красного Креста (МККК), почти трое суток простоял в азербайджанской Барде на въезде в город Аскеран.

Фура везла для жителей региона продовольствие и товары первой необходимости. Доставка гумпомощи была заранее согласована с официальным Баку. Днем 10 сентября большегруз проехал погранично-пропускной пункт (ППП) «Самур» и, пройдя все таможенные процедуры, пересек российско-азербайджанскую границу.

Однако до пункта назначения — Ханкенди — так и не доехал. Карабахские армяне, которых в Баку называют «сепаратистами», не пропустили машину с гуманитарной помощью от Москвы.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Армения. Сюникская область. Сотрудники полиции на участке Тех — Корнидзор у пропускного пункта

Дело в том, что российский груз направлялся по новому маршруту Агдам — Ханкенди через территорию Азербайджана, на котором Баку настаивает не первый месяц. Армянская сторона же выступала против этого варианта, настаивая на разблокировании Лачинского коридора, где весной Баку установил свой ППП.

Однако 9 сентября руководители карабахских армян все же объявили о договоренности с Баку запустить маршрут параллельно с разблокированием Лачинской дороги. В частности, они согласились пропустить российский груз по дороге Агдам — Ханкенди и тем самым открыть новый путь.

В обмен на это, как утверждало издание Armenpress, Баку должен разблокировать Лачинскую дорогу для провоза гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворцев.

Но в Азербайджане заявили, что эти процессы не зависят друг от друга и путать их не стоит.

«Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди для доставки грузов Международного комитета Красного Креста», — заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Почему Азербайджан не пропускает машины МККК

При этом Гаджиев подтвердил агентству Reuters, что «оба маршрута будут открыты одновременно» для доставки любой гуманитарной помощи Карабаху в любое время при условии сохранения в Лачине установленного там азербайджанского пропускного пункта. По его словам, 1 сентября Баку уже предложил карабахским армянам такой вариант, но сразу же получил отказ.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Армянская сторона же выступала против этого варианта, настаивая на разблокировании Лачинского коридора, где весной Баку установил свой ППП

Руководство Азербайджана опасается, что под видом гуманитарных поставок МККК армяне могут завозить вооружение и контрабанду для незаконных формирований, поэтому азербайджанские пограничники не впускают их без предварительного контроля. А Ереван настаивает на пропуске грузов без досмотра, заявляя об угрозе гуманитарного кризиса.

«Весь транспорт, который въезжает на территорию Азербайджана, должен проходить пограничный контроль республики. К примеру, российский груз, пересекая ППП „Самур“, прошел все таможенные процедуры», — пояснил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

«МККК точно по такой же схеме смогут проехать на территорию Азербайджана. Для этого они должны подчиняться бакинскому офису МККК, а не тому незаконному формированию, которое сидит в Ханкенди и указывает, каким грузам туда проезжать», — пояснил он.

Мамедов подчеркнул, что проход российского груза через Агдам стал возможен благодаря прямой договоренности Москвы и Баку. По его словам, дополнительных запросов от других стран и организаций по этому поводу не было, но они необходимы, «чтобы азербайджанские власти самостоятельно решали, какие грузы и в каком объеме будут доставлены до Ханкенди».

Какой позиции в отношении доставки грузов в Карабах придерживаются Москва и Запад

На одновременном задействовании обеих дорог настаивали и за рубежом. Вечером 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен выпустил заявление, в котором призвал «немедленно и одновременно» открыть оба маршрута. Причем американцы впервые приравняли Агдамский коридор к Лачинскому, что можно считать «плюсом» для Баку, отмечала азербайджанская пресса.

Вместе с тем СМИ сообщают, что Вашингтон все еще увязывает вопрос Карабаха с мирным договором, хотя в Баку его считают своим внутренним делом и просят не вмешиваться. К тому же американские власти не осудили незаконные выборы в Ханкенди, в результате которых был избран новый руководитель карабахских армян.

Что до позиции Москвы, то глава МИД России Сергей Лавров предложил вариант, на который поначалу согласилась и азербайджанская сторона, и карабахцы. Об этом сообщал источник в госструктурах РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открыть дорогу через Агдам предлагал и глава МИД России Сергей Лавров

Его суть состояла в том, чтобы открылась дорога через Агдам и по ней начался завоз всего необходимого по линии МККК. А ровно через сутки после начала движения по этому маршруту, согласно предложению Москвы, должно было возобновиться и движение по Лачинскому коридору. По данным источника, этот вариант был в высокой степени готовности. Однако договориться, по всей видимости, не удалось.

Как Запад влияет на доставку гумпомощи в Карабах

Азербайджанские СМИ писали, что задержка гуманитарного груза — это результат давления Международного комитета Креста и Запада на Российское общество Красного Креста (РОКК). По их данным, в Вашингтоне говорят одно, а на деле ситуация обстоит иначе. Эксперты отмечают, что МККК находится под сильным давлением тех государств, где находятся филиалы организации, поэтому допускают, что проезд российского груза заблокировали именно под воздействием Запада.

«Позиция России — классическая. Гуманитарные вопросы надо решать без политизации и при необходимости поставлять продовольствие по любым возможным каналам. По сути, российский Красный Крест провёл эксперимент, проверил, удастся ли запустить дорогу через Агдам, если гуманитарная помощь будет поставляться не из Баку, а из России, то есть независимой от Азербайджана организацией», — рассказал NEWS.ru эксперт по Южному Кавказу Андрей Петров.

По его словам, карабахские армяне, политизируя вопрос, не принимают помощь из других стран, они хотят, чтобы все поставки шли только по Лачинской дороге. «О каком тогда голоде и гуманитарной катастрофе идет речь?» — задается вопросом эксперт.

Почему Ереван против дороги Агдам — Ханкенди

Карабахские армяне не принимают гумпомощь ни с проезжающих через территорию Азербайджана машин, ни из самого Баку. Два грузовика Азербайджанского общества Красного Полумесяца с продовольствием уже почти две недели ожидают на дороге Агдам — Ханкенди.

«Где гарантия того, что это не отравленная еда? Как я могу доверять тем, кто пытается устроить новый геноцид армян? Какая разница, как нас будут убивать? Не нужна мне помощь врага, который перекрыл нам дорогу», — заявил NEWS.ru бывший советник президента Армении Теван Погосян.

Он также выразил недовольство работой российских миротворцев. По его словам, именно они должны были обеспечивать безопасность карабахских армян, «они единственные реальные силы извне на земле», но сегодня в регионе возник продовольственный кризис, а Лачинский коридор заблокирован.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Азербайджанские СМИ писали, что задержка гуманитарного груза — это результат давления Международного комитета Красного Креста и Запада на Москву

Гнев армянской стороны вызван страхом, что через коридор Агдам — Ханкенди Баку сможет еще больше интегрировать Карабах и его население в азербайджанское общество, заявил NEWS.ru Мамедов.

«Если коммуникация заработает, то запустится процесс интеграции этой территории в азербайджанское экономическое, политическое и юридическое поле», — заявил политолог.

С чьей помощью Ереван пытается протолкнуть грузы через Лачин

Новостям об открытии двух дорог предшествовала активная дипломатия со стороны Еревана, в том числе на высшем уровне. Только за 9 сентября премьер Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, у него состоялись беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. В понедельник 11 сентября Пашинян переговорил даже с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В разговорах со всеми коллегами Пашинян заявил о готовности провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заверил, что приложит усилия для решений разногласий с Баку, а также вновь заявил о гуманитарном кризисе в Карабахе.

Однако в Баку ответили, что предложения провести переговоры от Еревана не получали.

Российским партнерам Пашинян так и не позвонил. Вместо этого Ереван еще раньше сделал несколько выпадов в адрес Москвы. Так что 8 сентября в МИД России даже вызвали посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна в связи с «недружественными шагами» в отношении РФ.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что послу было сделано «жестокое представление» из-за военных учений Армении с США, запуска ратификации Римского статута и поездки супруги Никола Пашиняна в Киев.

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