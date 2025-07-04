Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах Алиев: в Карабах вернулись жители 16 населенных пунктов

Баку организовал возвращение вынужденных переселенцев в 16 населенных пунктов Карабаха и Восточного Зангезура, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. Вернуть азербайджанцев домой удалось в рамках программы «Великое возвращение», передает Report.az.

Реализуется программа «Великое возвращение». На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел, — пояснил азербайджанский лидер.

Он отметил, что в данный момент на освобожденных землях проживает более 50 тысяч человек. Сейчас там проходят масштабные строительно-восстановительные работы. По словам Алиева, специальная комиссия оценила нанесенный Арменией ущерб в $150 млрд. Были уничтожены культурные и религиозные памятники, а также 65 из 67 мечетей, оставшиеся две использовались как хлев.

Глава республики подчеркнул, что для Баку имеет важное значение обеспечение прав азербайджанцев, депортированных из Армении. Он напомнил, что в июне страны — участницы Организации исламского сотрудничества (ОИК) единогласно приняли соответствующую резолюцию.