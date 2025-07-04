Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 17:01

Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах

Алиев: в Карабах вернулись жители 16 населенных пунктов

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баку организовал возвращение вынужденных переселенцев в 16 населенных пунктов Карабаха и Восточного Зангезура, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. Вернуть азербайджанцев домой удалось в рамках программы «Великое возвращение», передает Report.az.

Реализуется программа «Великое возвращение». На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел, — пояснил азербайджанский лидер.

Он отметил, что в данный момент на освобожденных землях проживает более 50 тысяч человек. Сейчас там проходят масштабные строительно-восстановительные работы. По словам Алиева, специальная комиссия оценила нанесенный Арменией ущерб в $150 млрд. Были уничтожены культурные и религиозные памятники, а также 65 из 67 мечетей, оставшиеся две использовались как хлев.

Глава республики подчеркнул, что для Баку имеет важное значение обеспечение прав азербайджанцев, депортированных из Армении. Он напомнил, что в июне страны — участницы Организации исламского сотрудничества (ОИК) единогласно приняли соответствующую резолюцию.

Ильхам Алиев
Азербайджан
Карабах
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
В Москве задымление на одной станции вызвало сбои в движении поездов
Власти Парижа впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.