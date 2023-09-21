Баку передал армянам Карабаха план по реинтеграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азербайджанская сторона в ходе встречи 21 сентября в Евлахе передала армянам Карабаха план по их реинтеграции, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на администрацию азербайджанского президента Ильхама Алиева. Представители Карабахского региона, в свою очередь, сообщили о потребности в поставках в регион топлива и гуманитарной помощи, их просьба была воспринята положительно, уточнили в администрации Алиева.

Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана заявили, что в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов существует особая потребность в топливе. При этом они просили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. <...> Их просьба была воспринята положительно, — говорится в сообщении.

Также были обсуждены вопросы восстановления инфраструктуры. Азербайджанская сторона планирует наладить системы отопления в детсадах и школах, а также работу служб скорой медицинской помощи и пожаротушения.

План реинтеграции был представлен представителям армянских жителей Карабаха, — заявили в администрации.

Стороны также подчеркнули важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении Министерства обороны Азербайджана от 20 сентября о приостановке антитеррористических мер.

Представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков ранее заявил, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, проект соглашения был передан Еревану. Договор между странами включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга, пояснил он.