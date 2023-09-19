Баку избавляется от террористов: что происходит в Карабахе на самом деле Азербайджанские военные рассчитывают восстановить конституционный строй в Карабахе

Фото: МО Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявило о проведении локальных антитеррористических операций в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Что сейчас происходит в регионе и во что может перерасти обострение между Баку и Ереваном — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Карабахе 19 сентября

Днем 19 сентября в Ханкенди зазвучала воздушная тревога. Жители сообщили об обстрелах. Через несколько минут Минобороны Азербайджана выпустило заявление, из которого стало известно, что Баку начал локальные антитеррористические операции в Карабахе. Ведомство заявило, что главная цель — восстановление там конституционного строя. В Баку рассчитывают добиться этого, выполнив ряд военных задач.

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения <...> в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — говорится в сообщении.

В первые минуты операции азербайджанские военные уничтожили зенитно-ракетные комплексы и станции РЭБ ВС Армении в Ханкенди. При этом Баку закрыл воздушное пространство для Армении.

Фото: t.me/Azerbaijan_MOD Уничтожены очередные огневые точки формирований Вооруженных сил Армении

Что будет с жителями Карабаха

Минобороны республики уверяет, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают. В ведомстве подчеркнули, что удары будут наносить по позициям «формирований Вооруженных сил Армении, их долговременных огневых точек, а также боевым средствам и объектам военного назначения».

Кроме того, власти отправили СМС жителям Карабаха и призвали не приближаться к военным объектам. При этом азербайджанские власти создали гуманитарные коридоры для эвакуации населения из опасной зоны.

Как отреагировали в Ереване

В Минобороны Армении сначала сообщили, что ситуация в регионе стабильная. Но через некоторое время премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении, в ходе которого обсудил ситуацию в регионе. По итогам заседания армянский премьер сообщил, что Ереван не собирается начинать войну с Баку и не планирует предпринимать «необдуманных действий».

Позже Пашинян по телефону обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость применения международных механизмов по деэскалации обстановки. После этого Пашинян поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О контактах армянского премьера с российской стороной не сообщалось.

МИД республики назвал действия азербайджанских военных «агрессией против народа Карабаха». По словам его представителей, Баку под предлогом уничтожения военных объектов подвергает обстрелам мирных жителей. Там считают, что азербайджанская сторона решила провести этническую чистку в регионе.

На фоне обострения ситуации в регионе МИД Армении обратился к российским миротворцам с призывом «предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе», хотя до этого в Ереване заявили, что миротворцы РФ «провалили свою миссию».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это обращение, напомнив, что Пашинян еще в 2020 году говорил, что Карабах не может быть и не будет в составе Азербайджана, и «это уже исключено, 100%».

«А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?» — задалась вопросом в своем Telegram-канале Захарова.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос, есть ли у российских миротворческих сил в Карабахе мандат на вступление в боевые действия, сообщил, что российские миротворцы не имеют права применять оружие до тех пор, пока их жизни ничего не угрожает.

Фото: primeminister.am/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Что стало поводом для начала операции в Карабахе

Антитеррористическая операция Баку против армянских формирований началась сразу после того, как азербайджанские военные подорвались на минах, заложенных армянской стороной. Ранним утром 19 сентября от взрыва на мине погибли четверо сотрудников МВД Азербайджана, позже в этот же день подорвались еще несколько азербайджанских военнослужащих.

За день до этого в МИД Азербайджана сообщили, что власти Армении готовятся к военному нападению на Азербайджан. В ведомстве уточнили, что армянские военнослужащие начали рыть траншеи на границе, строить заградительные сооружения, а также готовить личный состав и военную технику.

Какие требования выдвигает Баку

«Целью принятых мер являются исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура. Достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии „безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил“ из региона», — утверждают в МИД Азербайджана.

Баку настаивает на выполнении четвертого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В нем указывается, что российские миротворцы вводились в Карабах с одновременным выводом оттуда армянских ВС. Миротворцев ввели, а незаконные формирования так и остались, считают в Баку.

Кроме того, в Азербайджане назвали незаконные президентские выборы в Карабахе «самой яркой провокацией». Там подчеркнули, что таким образом Ереван пытается разжечь сепаратизм на азербайджанских территориях.

Впрочем, в прошлом году Ереван вывел часть своих военнослужащих из региона, доказав тем самым, что в зоне дислоцирования российских миротворцев действительно находятся незаконные вооруженные формирования. Однако сейчас Ереван опровергает заявления Баку.

«Министерство обороны РА неоднократно заявляло и заявляет еще раз, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе», — сообщили в Минобороны Армении.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости МИД Азербайджана

Как отреагировала Москва

Москва, встревоженная резкой эскалацией ситуации в Карабахе, сразу вышла на связь с партнерами в Баку и Ереване. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в город Капан на юге Армении уже прибыли российские дипломаты, которые намерены открыть там консульство. Она призвала стороны остановить эскалацию и решить все разногласия дипломатическим путем.

Российская сторона настаивает на соблюдении положений трехстороннего заявления. В Москве считают этот документ основой для переговорного процесса.

«Призываем стороны выполнять все то, о чем договорились, не провоцировать ситуацию, работать на успокоение, урегулирование, быть ответственными в плане выполнения взятых на себя обязательств», — заявила Захарова.

Может ли быть новая война в Карабахе

Нынешняя антитеррористическая операция Азербайджана отличается от предыдущих тем, что более масштабна, так как ее целью выбрана вся военная инфраструктура ВС Армении в Карабахе, а это территория в 3 тыс. квадратных километров, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. По его словам, Баку на этот раз, скорее всего, пойдет до конца, так как намерен добиться полного разоружения и вывода незаконных формирований.

«К тому же азербайджанская сторона будет настаивать на том, чтобы расформировать властей непонятных „квазигосударств“ в регионе. Баку прибегает к массированным ударам, чтобы снизить степень сопротивления и поскорее завершить операцию», — заявил Мамедов.

Политолог объяснил, что азербайджанские военные подорвались на дороге, которая была построена после второй войны в Карабахе, а это означает, что армяне устанавливают в регионе новые мины. Дальнейшая ситуация зависит от самих армянских властей, пояснил Мамедов.

«Многое зависит от Пашиняна. Если он даст приказ своим вооруженным силам идти на помощь остаткам незаконных формирований в Карабахе, может начаться война, которая, вероятно, перейдет уже на территории самой Армении», — подчеркнул политолог.

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