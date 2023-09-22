С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, никто не пострадал, говорится на сайте Минобороны РФ. Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводит расследование по данным нарушениям.