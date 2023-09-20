МО Азербайджана: армянские военные сложили оружие и покидают Карабах

Фото: МО Азербайджана

Расположенные в Карабахе формирования Вооруженных сил Армении разоружаются и покидают регион, заявили в Минобороны Азербайджана. Кроме того, в ведомстве отметили, что армянские военные, действовавшие в регионе, расформировываются. В Минобороны подчеркнули, что реализация этих процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются, — говорится в сообщении.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских войск с территории страны. В ведомстве подчеркнули, что целями ударов будут только военные объекты.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00. Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, а также жизнедеятельности населения региона в рамках конституции Азербайджана будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в Евлахе 21 сентября.