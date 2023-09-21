Встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана в Евлахе завершилась

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана в Евлахе завершилась, сообщает корреспондент NEWS.ru. В ходе беседы стороны обсуждали вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Незадолго до окончания переговоров с площади перед зданием, где шли переговоры, удалили всех присутствовавших журналистов.

Азербайджан на встрече представляли назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе, Рамин Мамедов, Башир Гаджиев, замспецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных территориях, а также сотрудник спецпредставительства главы государства Илькин Султанов.

Армянских жителей Карабаха на встрече представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. В переговорах также принял участие представитель российского миротворческого контингента.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика обеспечит все права армян Карабаха. Он подчеркнул, что у азербайджанской стороны «нет проблем с армянским народом», она никогда ни в чем его не обвиняла.

Министерство обороны Азербайджана начало антитеррористические мероприятия в Карабахе 19 сентября с целью восстановления конституционного строя республики. 20 сентября сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий. В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что армянские формирования сложат оружие, передадут Баку военную технику и оставят свои позиции.