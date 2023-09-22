В Баку заявили о готовности помочь раненым армянским военным Гаджиев: Баку готов оказать помощь раненым армянским военным

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Баку готов выделить машины скорой помощи для сбора пострадавших армянских военнослужащих, оказать им медицинскую помощь и эвакуировать в Армению, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В Twitter (Х) он отметил, что вместе с российскими миротворцами ведется работа по сбору тел бойцов, оставшихся в Карабахе.

Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военным армянской национальности или помочь им при посредничестве МККК (Международный Комитет Красного Креста. — NEWS.ru). По запросу поддерживается движение медицинских машин МККК для сбора раненых военных. Для этих целей мы также готовы выделить машины скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь, — написал он.

Вместе с тем, Баку поддерживает прием дополнительного персонала из женевского офиса МККК, а также отправку персонала из бакинского офиса в филиал в Ханкенди. Азербайджан также обеспечивает безопасность передвижения гражданских лиц на собственном автотранспорте по дороге Ханкенди — Лачин, сказал Гаджиев.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. 21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана.

Азербайджанская сторона в ходе встречи в Евлахе передала армянам Карабаха план по их реинтеграции. Представители региона сообщили, что Карабах нуждается в поставках топлива и гуманитарной помощи.

По словам администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева, просьба армян была воспринята положительно. Также стороны обсудили вопросы восстановления инфраструктуры Карабаха. В первую очередь Баку планирует наладить системы отопления в детских садах и школах.