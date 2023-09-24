В США рассказали, в каком случае возможно столкновение с Россией Сенатор Келли: прекращение западной помощи Украине обернется ее поражением

Фото: Lance Cpl. Ujian Gosun/Global Look Press

Остановка западной помощи Украине может привести к ее поражением, заявил CBS американский сенатор Марк Келли. По его мнению, прекращение поддержки способно стать причиной начала прямого конфликта США с Россией.

Если она прекратится, они проиграют, а Путин выиграет... Если мы не справимся сейчас, есть шанс, что через год с сегодняшнего дня, через два мы окажемся в ситуации, где возможен прямой конфликт нас с русскими. Мы этого не хотим, — сказал Келли.

Издание Washington Post ранее отмечало, что Вооруженные силы Украины потеряли много военной техники в ходе боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. В том районе российские военные уничтожили немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и американские бронированные машины Stryker, поставленные ВСУ.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, самым горячим его направлением оказалось Запорожское. Около небольшого села Работино ВСУ ввели в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные на Западе.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что направлениями «последнего рывка» ВСУ станут Работино и Мелитополь. Он отметил, что данные населенные пункты могут стать целями вероятного нового крупномасштабного наступления украинских военных. Это станет для ВСУ последним рывком, и у них ничего не получится. Они там в огневом мешке окажутся, если что-то предпримут, будут пытаться что-то имитировать, добавил Матвийчук. По его словам, соотношение сил в зоне СВО складывается в пользу ВС России.