Брат раненного кассетным снарядом жителя Донецка раскрыл детали обстрела Житель Донецка рассказал о раненном кассетным снарядом брате

Люди в Донбассе за годы боевых действий научились различать применяемые украинской армией снаряды, но кассетные боеприпасы они еще «не слышат», рассказал NEWS.ru Леонид, житель Донецка, чей брат получил ранение во время недавнего обстрела ВСУ. По словам мужчины, украинские военные применили снаряд калибра 155 мм, что подтвердили прибывшие на место саперы.

Не слышишь ни выхода, ни прихода. Есть же такая пословица, что свою пулю ты не слышишь. Все остальное мы уже слышим и различаем, откуда вышло, куда идет и когда придет. Десятый год под обстрелами, — рассказал Леонид.

Он также отметил, что кассетные снаряды предназначены «для поражения живой силы противника», но никак не для убийства мирных граждан. По его мнению, современные кассетные боеприпасы мало чем отличаются от шрапнели времен Первой мировой войны.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР с применением кассетных боеприпасов. В результате атаки пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Кроме того, повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники. Кроме того, в ночь на 24 сентября ВСУ дважды обстреляли Донецк. В 00:05 и в 01:00 обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы города. В общей сложности по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.