Стали известны последствия атаки беспилотника ВСУ в Курске В результате атаки беспилотника в Курске пострадали 15 домовладений

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Административное здание, 15 домовладений и четыре автомобиля получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в Курске, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Помимо частных домовладений, повреждения обнаружены на крыше административного здания и в многоквартирном доме: там выбиты стекла. Всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля, — написал Куцак.

Он заверил, что власти окажут необходимую помощь в восстановлении жилого имущества. На месте происшествия уже работают профильные специалисты, комиссия обследовала пострадавшие дома и оценила объемы работ.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт уже сообщал об атаке украинского беспилотника. Накануне он также заявлял, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны. В Минобороны России уточнили, что был сбит БПЛА самолетного типа.

Кроме того, в ночь на 25 сентября российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем и Крымом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ над Суражским районом. По его словам, в результате нападения пострадавших и разрушений нет.