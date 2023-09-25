Пушков объяснил хамство Украины в сторону Запада Пушков: Запад сам виноват в наглом поведении Украины

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Алексей Пушков

Хамство Украины в отношении Запада вызвано его собственной «украиноманией», в этом он может винить только себя, заявил в своем Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, западные страны сами создали себе комплекс вины перед Украиной, чем теперь и пользуются в Киеве.

Украина убеждена, что Запад у нее «на крючке», отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной, — подчеркнул политик.

Пушков назвал странным поведение министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который оправдывается перед мэром Киева Виталием Кличко из-за отсутствия решения по передаче ВСУ ракет Taurus. При этом поведение Кличко, по мнению Пушкова, говорило о том, что, «сколько ни дай Украине, ей все будет мало». Такую неблагодарность со стороны Киева западные политики заслужили, поскольку демонстрировали страх, что их обвинят в недостаточном внимании к Украине, подчеркнул сенатор. С его точки зрения, западные политики сами позволили Киеву так себя вести, и возмущаться по этому поводу им не надо.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать возможность потери всех союзников после саммита G20. Он «устроил истерику» на фоне того, что в итоговом коммюнике саммита не упоминается поддержка Украины. При этом Зеленский за несколько дней записал в стан врагов Киева папу римского, Китай, а теперь и все страны G20.