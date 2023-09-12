Зеленский обвинил Запад в недостаточной поддержке Rebelión: Зеленский обеспокоен усиливающейся изоляцией Украины в мире

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Президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что после саммита G20 может потерять всех союзников, пишет Rebelión. Таким образом издание прокомментировало истерику украинского лидера, обвинившего Запад в недостаточной поддержке на фоне того, что в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины.

Украина вынуждена признавать усиливающуюся изоляцию из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению <...> военных действий, в которых у Киева нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20, — говорится в статье.

Ранее британский журнал Economist опубликовал беседу с Зеленским, в которой он признался, что начал сомневаться в обещаниях западных стран продолжать поддерживать Киев. По мнению главы Украины, из-за снижения объемов иностранной помощи ему придется перестроить экономику страны.

Журналисты отметили, что во время интервью Зеленский «стучал кулаком по столу и говорил, что не готов искать компромисса с Москвой и что конфликт должен продолжаться до тех пор, пока Россия остается на территории Украины».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта. По его словам, совершенно очевидно, что папа римский Франциск занимает «пророссийскую позицию», и Киев не получит от понтифика «справедливой оценки» происходящего.