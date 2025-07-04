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04 июля 2025 в 17:15

В Польше отчитались о «спасении» Украины

Дуда: Польша спасла Украину, первой отправив тяжелую технику

Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: IMAGO/Global Look Press

Польша спасла Украину, отправив ей тяжелую военную технику, заявил президент Польши Анджей Дуда. Как передает издание Onet, Варшава оказалась первой в этом вопросе.

Я считаю, мы можем смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что мы были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее, — отметил политик.

По его словам, Украина «буквально умоляла» Польшу о передаче истребителей МиГ-29. Он также отметил, что Варшава обращалась к союзникам по НАТО за разрешением на отправку самолетов, но столкнулась с «блокировкой со стороны США».

Ранее сегодня, 4 июля, сообщалось, что Польша договорилась о приобретении 180 основных боевых танков K2 у южнокорейской компании Hyundai Rotem. По данным источника, эта сделка предоставит Варшаве возможность передать Украине дополнительные объемы своих устаревших Т-72. Общий объем подобных поставок превысил 300 единиц.

Также сообщалось, что американские танки Abrams, передаваемые Украине из австралийских запасов, вряд ли смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте. Издание отмечает, что 49 боевых машин уже имеют многолетнюю эксплуатацию и значительный износ.

Анджей Дуда
Польша
Украина
танки
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