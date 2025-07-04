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04 июля 2025 в 09:56

Польша передаст Украине Т-72 после крупной закупки в Азии

Польша передаст ВСУ танки Т-72 после покупки K2 у Южной Кореи

Танки Т-72 Танки Т-72 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Польша договорилась о приобретении 180 основных боевых танков K2 у южнокорейской компании Hyundai Rotem, сообщает Military Watch Magazine (MWM). По данным источника, эта сделка предоставит Варшаве возможность передать Украине дополнительные объемы своих устаревших Т-72.

Соглашение предусматривает не только поставку 180 боевых машин K2, но и сборку 63 из них непосредственно на польской территории. Контракт также включает передачу ключевых технологий и обеспечение технического обслуживания и ремонта. MWM подчеркивает, что этот новый заказ обошелся Польше дороже предыдущего контракта на 180 танков K2, который страна заключила в 2022 году.

Польская армия планирует получить последние 96 из 180 заказанных бронемашин до конца 2025 года. Обозреватели ожидают, что своевременные поставки K2 освободят польские резервы, позволяя Варшаве нарастить передачу устаревших моделей техники Киеву.

Издание отмечает, что после отправки Киеву новой партии модернизированных Т-72, когда общий объем подобных поставок превысил 300 единиц, ускоренное получение танков K2, как ожидается, будет способствовать наращиванию поставок моделей Т-72 и ПТ-71 на Украину. Дополнительные поставки призваны компенсировать потери ВСУ в бронетехнике.

Ранее стало известно, что США улучшат основной танк для сражений Abrams после провала на Украине. Американские военные обеспокоены «живучестью» боевых машин.

Польша
Украина
Южная Корея
танки
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