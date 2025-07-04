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04 июля 2025 в 17:05

Зафиксированы сбои в работе двух популярных мессенджеров

Россияне жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зафиксированы массовые проблемы в работе Telegram и WhatsApp, следует из данных сервиса Downdetector. С перебоями в работе российского мессенджера за 15 минут столкнулись 156 жителей России.

Больше всего жалоб на Telegram отправили пользователи из Москвы (30%), Краснодарского края (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Московской области (14%). Незначительное количество сбоев также зафиксировано в Курской и Челябинской областях (по 5%).

Что касается WhatsApp, за 15 минут пришло 64 жалобы на работу иностранного мессенджера. О проблемах сообщали пользователи из Москвы (44%) и Московской области (22%). Также по 11% жалоб пришлось на Ростовскую и Свердловскую области, Хабаровский край.

Ранее сервис по отслеживанию сбоев в интернете «Сбой.рф» временно перестал работать. Детектор при загрузке выдавал пользователям ошибку 502 — при подключении как через мобильную связь, так и через сеть Wi-Fi. Она означает, что промежуточный сервер не мог получить корректный ответ от основного сервера. Причины неполадок и сроки восстановления работы сервиса не сообщались.

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