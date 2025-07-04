В работе сервиса «Сбой.рф» произошел сбой

Сервис по отслеживанию сбоев в интернете «Сбой.рф» временно перестал работать, об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса. Детектор при загрузке выдает пользователям ошибку 502 — как при подключении через мобильную связь, так и через сеть Wi-Fi.

Похоже, мы получили неверный ответ от вышестоящего сервера. Это все, что мы знаем, — пишет сервис при попытке загрузки.

Сигнал «502» свидетельствует об ошибке протокола HTTP. Она означает, что промежуточный сервер не смог получить корректный ответ от основного сервера. Причины неполадок и сроки восстановления работы сервиса неизвестны.

Ранее россияне жаловались на сбой в работе интернет-провайдера МГТС. За полчаса поступило 2140 соответствующих обращений. Сообщения о неисправности начали приходить примерно в 13:15 мск. Абсолютное большинство жалоб поступило от жителей Москвы и Подмосковья — 99%, остальные данные о сбоях получены из Башкирии.

Также сообщалось о проблемах в работе сотовой связи у операторов МТС и Tele2 и у компаний «МегаФон» и «Билайн». За час с жалобами на работу МТС обратился 321 пользователь. За сутки проблемы с сетью могли возникнуть у порядка 175 тысяч абонентов. На сбои в работе Tele2 за час пожаловались 250 пользователей.