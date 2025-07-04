Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара ракеты «Гром-1»

Появилось видео удара российской ракеты-авиабомбы «Гром-1» в Кривом Роге, кадры публикует украинское издание «Страна.ua». На месте прилета начался сильный пожар. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как сообщил Telegram-канал «Изнанка», вооруженные силы РФ произвели удар новой ракетой «Гром-1» по военному объекту в Кривом Роге. По сведениям ресурса, в атаке также участвовали российские дроны «Герань». Минобороны РФ информацию не подтверждало.

Ранее военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на профильные источники написал, что военнослужащие РФ впервые использовали новые беспилотники серии «Черника» при ударах по позициям ВСУ в Харькове. Отмечается, что аппараты «Черника-2» разработаны специально для поражения блиндажей, укрытий и бронетехники.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский написал, что Вооруженные силы России провели массовую атаку по целям на Украине в ночь на 4 июля. По его словам, в Киеве воздушную тревогу отменили к девяти часам утра. Также удары наносились по Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областям.