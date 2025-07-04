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04 июля 2025 в 16:58

«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского

Ермак заявил о состоявшемся разговоре Трампа и Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он назвал телефонную беседу содержательной.

Очень важный и содержательный разговор. Все детали совсем скоро, — сообщил он.

Накануне, 3 июля, у Трампа и президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор. Главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине: Путин подчеркнул готовность российской стороны продолжать переговоры, сообщил Трампу о реализации стамбульских договоренностей.

Ранее аналитик и журналист Майкл Уэр заявил, что Путин поставил Трампа в безвыходное положение во время недавнего телефонного разговора. По его словам, глава РФ переиграл собеседника своей непреклонной позицией, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину.

До этого Трамп выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с Путиным он констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

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