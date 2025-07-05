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05 июля 2025 в 03:40

Стало известно о блокировке новых санкций ЕС против России

TASR: Словакия в очередной раз наложила вето на новые санкции ЕС против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Словакия в очередной раз заблокировала одобрение 18-го пакета антироссийских санкций, инициированных Евросоюзом, передает агентство TASR. По данным СМИ, это произошло 4 июля в Брюсселе на уровне послов.

Как напомнили журналисты, словацкие власти намерены продолжать накладывать вето на попытки ввести рестрикции до тех пор, пока ЕС не решит вопрос о компенсациях для республики на фоне предлагаемого Еврокомиссией запрета импорта газа из РФ.

Ранее Словакия наложила вето на 18-й пакет антироссийских санкций на саммите Евросоюза в Брюсселе. Венгрия также выступила против новых ограничений. По некоторым данным, переговоры Фицо с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перед саммитом не привели к компромиссу. Это вынудило снять вопрос с повестки дня.

До этого представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не дает либерально-глобалистским элитам строить мировой порядок по их извращенной логике. Именно поэтому, по ее словам, России хотят «нанести стратегическое поражение», вводя против нее санкционные меры.

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