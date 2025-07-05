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05 июля 2025 в 04:05

Раскрыто, как власти Молдавии попытаются подавить оппозицию перед выборами

Политолог Ткаченко: власти Молдавии могут запретить ряд партий перед выборами

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Действующее руководство Молдавии при поддержке ЕС попытается сделать все, чтобы не допустить победы оппозиции на парламентских выборах в сентябре, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, дело может дойти до запрета некоторых политических движений.

Это может быть недопуск отдельных кандидатов на выборы, запрет отдельных политических движений, давление и так далее. Власть может попытаться использовать какие-то налоговые инструменты, чтобы увеличить зарплаты госслужащим. Кишинев может при случае напомнить, что оппозиция никак себя не показала, а она все-таки фатальных ошибок не совершила – например, не стала сближаться с Украиной и поддерживать ее в военном плане, а также обострять ситуацию с Приднестровьем, — пояснил эксперт.

Он добавил, что в последнее время молдавской оппозиции не удавалось объединиться. Однако, как напомнил собеседник издания, это получалось в прошлом.

Это получалось в прошлом. Иногда оппозиция приводила к власти президента или правительство. Но с экономической точки зрения ориентация Молдовы на Запад сейчас проваливается. Поэтому, если удастся объединиться широкому спектру политических сил перед выборами, судьба республики может измениться, — допустил Ткаченко.

Ранее стало известно, что главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая несколько месяцев находится под арестом, предъявили новое обвинение. Башкан сообщила, что за ее семьей сейчас ведется слежка, и призналась, что хочет прекратить мучения близких и спокойно работать.

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парламенты
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Марина Емельянцева
М. Емельянцева
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