Раскрыто, как власти Молдавии попытаются подавить оппозицию перед выборами

Действующее руководство Молдавии при поддержке ЕС попытается сделать все, чтобы не допустить победы оппозиции на парламентских выборах в сентябре, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, дело может дойти до запрета некоторых политических движений.

Это может быть недопуск отдельных кандидатов на выборы, запрет отдельных политических движений, давление и так далее. Власть может попытаться использовать какие-то налоговые инструменты, чтобы увеличить зарплаты госслужащим. Кишинев может при случае напомнить, что оппозиция никак себя не показала, а она все-таки фатальных ошибок не совершила – например, не стала сближаться с Украиной и поддерживать ее в военном плане, а также обострять ситуацию с Приднестровьем, — пояснил эксперт.

Он добавил, что в последнее время молдавской оппозиции не удавалось объединиться. Однако, как напомнил собеседник издания, это получалось в прошлом.

Это получалось в прошлом. Иногда оппозиция приводила к власти президента или правительство. Но с экономической точки зрения ориентация Молдовы на Запад сейчас проваливается. Поэтому, если удастся объединиться широкому спектру политических сил перед выборами, судьба республики может измениться, — допустил Ткаченко.

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