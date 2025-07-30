Грузовик сдавал назад и насмерть переехал пенсионерку В Подмосковье водитель «Газели» насмерть задавил пенсионерку при движении назад

В подмосковной Лобне 27-летний водитель «Газели» задавил пенсионерку, когда сдавал задним ходом, сообщает ГУ МВД России по Московской области. По данным ведомства, 85-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки «ГАЗ», при движении задним ходом по придомовой территории допустил наезд на женщину 1940 года рождения. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Судя по приложенному к публикации видео, водитель поехал задним ходом в момент, когда пожилая женщина шла ровно позади грузовика, не попадая в обзор боковых зеркал автомобиля. Спустя мгновение «Газель» сбила пенсионерку.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Ранее в подмосковном Раменском водитель грузовика врезался в две легковые машины, остановившиеся из-за аварии на обочине. Погибли три человека, включая ребенка. ДТП случилось утром на 59-м километре автодороги М-5 «Урал».