ООН пообещала помочь с ликвидацией последствий землетрясения на Камчатке

Организация Объединенных Наций готова оказать помощь России при ликвидации последствий землетрясения на Камчатке, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Он подчеркнул, что организация поддержит любые усилия в решении проблемы, передает ТАСС.
Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию, если будет нужна помощь, — сказал он.
Хак уточнил, что землетрясение стало одним из самых сильных за десятилетия. По его словам, был выдан приказ об эвакуации жителей некоторых районов Азии и Северной и Южной Америки.
Ранее замначальника Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС России Иван Лемихов сообщил, что угроза вызванного землетрясением цунами для камчатского побережья больше не актуальна. Значительного повышения уровня воды в населенных пунктах региона не наблюдается, подчеркнул он. Лемихов также заявил об осмотре некоторых категорий зданий специализированными группами, которые не выявили значительных разрушений.