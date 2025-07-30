«Меняет правила игры»: в США решили попугать Россию ультиматумом Трампа

Российское руководство нашло способы обхода западных санкций, однако ультиматум американского лидера Дональда Трампа поменяет правила игры, заявил сенатор из США Линдси Грэм в социальной сети X. По его словам, на этот раз ограничительные меры будут применены против государств, приобретающих у Москвы нефть и газ.

Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, и ты научилась с ними жить. Похоже, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твои нефть и газ, — говорится в сообщении.

Ранее энергетический эксперт РАН Вячеслав Кулагин заявил, что американские вторичные санкции против покупателей энергоресурсов из России могут обернуться ростом мировых цен на нефть. По его словам, отдельные формулировки ограничительных мер будут иметь решающее значение. Многие страны-импортеры столкнутся с серьезными проблемами, если РФ уйдет с мирового топливного рынка, отметил он.

Кроме того, журналист Такер Карлсон заявил, что у США уже практически нет механизмов давления на РФ. По его мнению, Вашингтон наносит сам себе куда больший урон с помощью санкций, чем Москве.