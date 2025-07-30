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30 июля 2025 в 00:09

Американские санкции против РФ могут навредить всему миру

Энергетик Кулагин: меры США против российских партнеров разгонят цены на нефть

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение вторичных санкций против стран, приобретающих российские энергоносители, может привести к росту мировых цен на нефть, заявил энергетический эксперт РАН Вячеслав Кулагин в интервью «Ленте.ру». По мнению специалиста, ключевое значение будут иметь конкретные формулировки санкционных ограничений.

Есть основание полагать, что вторичные санкции будут касаться только новых контрактов, — отметил аналитик.

Он добавил, что возможный уход России с мирового нефтяного рынка создаст серьезные проблемы для многих стран-импортеров. Этот вариант станет худшим для стран, нуждающихся в данном ресурсе.

Кулагин предполагает, что в случае введения санкций Вашингтон постарается минимизировать их влияние на глобальную экономику через систему исключений и переходных периодов. Однако полностью избежать ценовых последствий подобных ограничений вряд ли удастся, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Минфин Соединенных Штатов в очередной раз отложил ввод санкций против предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Вашингтон позволил предприятию поставлять сырье по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии.

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