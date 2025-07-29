США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании Минфин США разрешил NIS поставлять сырье по нефтепроводу в Хорватии

Минфин Соединенных Штатов в очередной раз отложил ввод санкций против предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Вашингтон позволил предприятию поставлять сырье по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии, сообщили в пресс-службе Министерства горного дела и энергетики Сербии.

Отмечается, что 56,14% акций сербской компании принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подчеркнула, что отсрочки от санкций удалось добиться на 30 дней.

Несмотря на сложные условия своей деятельности, NIS продолжает регулярно поставлять на внутренний рынок все виды нефтепродуктов и сохраняет приверженность сохранению энергетической стабильности, — отметила министр.

Ранее европейские журналисты заявили, что Словакия намерена нарастить импорт российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. По сообщению СМИ, государственная компания SPP планирует к 2026 году полностью перевести своих потребителей на российский газ.