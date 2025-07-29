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29 июля 2025 в 15:40

США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании

Минфин США разрешил NIS поставлять сырье по нефтепроводу в Хорватии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минфин Соединенных Штатов в очередной раз отложил ввод санкций против предприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Вашингтон позволил предприятию поставлять сырье по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии, сообщили в пресс-службе Министерства горного дела и энергетики Сербии.

Отмечается, что 56,14% акций сербской компании принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подчеркнула, что отсрочки от санкций удалось добиться на 30 дней.

Несмотря на сложные условия своей деятельности, NIS продолжает регулярно поставлять на внутренний рынок все виды нефтепродуктов и сохраняет приверженность сохранению энергетической стабильности, — отметила министр.

Ранее европейские журналисты заявили, что Словакия намерена нарастить импорт российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. По сообщению СМИ, государственная компания SPP планирует к 2026 году полностью перевести своих потребителей на российский газ.

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