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30 июля 2025 в 21:06

Отец расплакался после приговора участковому

Экс-участкового Золотко из Екатеринбурга приговорили к четырем годам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего участкового Юрия Золотко к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, сообщает Telegram-канал E1. Его отец расплакался после оглашения приговора. По его словам, дома сына ждет малолетний ребенок, который каждый день спрашивает, когда вернется папа.

Золотко обвинил руководство в сокрытии трех тел на кладбище в Шалинском районе. В конце 2023 года он подал жалобу в Следственный комитет, утверждая, что тела были незаконно захоронены и не зарегистрированы в установленном порядке. После этого участкового уволили. Проверка, проведенная СК, не подтвердила его доводы.

Позже против Золотко возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ. По версии следствия, в 2019, 2021 и 2022 годах он превысил полномочия и применял силу к задержанным. Жена экс-полицейского заявила, что материалы по этим эпизодам ранее уже проверялись, но тогда поводов для дела не нашли. В его доме прошел обыск, следователи изъяли технику. Апелляция приговор не изменила, однако суд снял арест с имущества.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взяток на 180 млн рублей. Следствие утверждает, что с 2018 по 2024 год он получал деньги и услуги от бизнесмена за помощь в победе на тендерах по ремонту дорог. Часть взятки была выплачена в виде строительства бани на его участке.

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