Суд продлил арест мэру Красноярска по делу о взятке на 180 млн рублей

Басманный суд Москвы продлил срок ареста мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взяток на сумму более 180 млн рублей, сообщает РИА Новости. Решение принято по ходатайству следствия. В суде не уточнили срок продления ареста.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей, — уточнили в суде.

Логинов был задержан до 4 августа по обвинению в получении взятки в особо крупном размере — по статье 290 УК РФ. По версии следствия, с 2018 по 2024 год он получал деньги и услуги от гендиректора коммерческой фирмы за помощь в победе на муниципальных тендерах по ремонту дорог. За это он, в частности, получил часть взятки в виде оплаты строительства бани на своем участке.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова по обвинению в получении взятки в 84 млн рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил бывшего чиновника в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.