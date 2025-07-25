Бывшего тамбовского губернатора арестовали по делу о взятке в 84 млн рублей

Бывшего тамбовского губернатора арестовали по делу о взятке в 84 млн рублей

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о взятке суммой в 84 млн рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его отправили на два месяца в СИЗО.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича, — говорится в сообщении.

Бывшего губернатора обвиняют по части 6 статьи 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно о применении аналогичной меры пресечения в отношении главы управления делами правительства и губернатора Челябинской области Романа Менжинского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности и с причинением тяжких последствий. Решение о заключении под стражу было принято в рамках уголовного дела бывшего вице-губернатора региона Александра Богашова.

До этого сообщалось о задержании вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства фортификационных сооружений. Также подозреваемым по уголовному делу в отношении Симоненко проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.