Якубович признался, как хотел бы умереть Телеведущий Якубович признался, что мечтает умереть на сцене или перед вылетом

Телеведущий Леонид Якубович признался, что мечтает умереть на сцене или перед вылетом самолета. В интервью KP.RU он процитировал поэта Ивана Тхоржевского, сказав, что надо просить не легкой жизни, а легкой смерти.

Если б меня спросили, о чем я мечтаю, — умереть на сцене. Или перед вылетом. Просто мгновенно на взлетной полосе. Не я произнес: «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить», — поделился Якубович.

Он пояснил, что у всего есть начало и конец, потому считает нужным отдавать себе отчет в собственной смертности. Ведущий вспомнил, как написал монолог для адаптации пьесы Мольера, где назвал главным то, как долго после смерти дети будут приходить на могилу для разговора с отцом.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Якубовичу исполнять сложные трюки на самолете из-за преклонного возраста. Ему больше не разрешают делать так называемую мертвую петлю, фигуру высшего пилотажа, представляющую собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Сам ведущий пошутил над этим, отметив, что даже в его райдере теперь стоит запрет на полеты в аэротрубе.