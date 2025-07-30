В Германии раскрыли условия сделки между фон дер Ляйен и Трампом Bild: глава ЕК предложила Трампу невозможные для ЕС условия по сделке о пошлинах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила президенту США Дональду Трампу невыполнимые для Евросоюза условия в рамках соглашения по пошлинам, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Еврокомиссии. По их словам, ЕС не сможет покупать добываемый методом фрекинга американский газ и заставлять свой бизнес инвестировать в Соединенные Штаты.

Дональд Трамп объявил о новом тарифном соглашении с ЕС, которое обещает огромные инвестиции и закупки американского газа и нефти. Однако Урсула фон дер Ляйен, возможно, не сможет сдержать обещания, что ставит сделку под угрозу и может разозлить Трампа, — говорится в материале.

Источники полагают, что Евросоюз не только не сможет повлиять на закупки газа и инвестиции бизнеса в США, но и не выполнит обязательства по дополнительным закупкам американского оружия, на что сильно рассчитывает Вашингтон. Журналисты отмечают, что обещания фон дер Ляйен напоминают соглашение ее предшественника Жан-Клода Юнкера, который пообещал Трампу закупить крупные объемы американской сои, но на деле не мог принимать решения по таким вопросам, не закупив для Евросоюза ничего.

Трамп и глава Еврокомиссии договорились о введении с 1 августа американских пошлин в 15% на 75% европейского экспорта. Взамен ЕС обязался отказаться от импорта российских энергоресурсов и перейти на закупку американских нефти, газа и ядерного топлива, а также инвестировать в цифровую индустрию США.