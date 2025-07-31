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31 июля 2025 в 15:16

Директор МХАТ обзавелся новым уголовным делом

На директора МХАТ Кехмана завели уголовное дело по коррупционной статье

Владимир Кехман Владимир Кехман Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

В отношении директора Московского Художественного академического театра Владимира Кехмана было возбуждено еще одно уголовное дело по коррупционной статье, сообщает Telegram-канал «112». По информации следствия, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как удалось выяснить следователям, Кехман передвигался на автомобиле марки Mercedes, стоимость которого составляла свыше 20 млн рублей. Примечательно, что тремя годами ранее эта машина была приобретена в автосалоне «Автодом» в Пулково директором компании «РСК-Ренессанс» Маратом Каргиновым, который в обмен на транспортное средство получил преимущество в заключении госконтрактов, в том числе и на ремонт сцены театра.

Ранее стало известно, что Кехмана заподозрили в растрате бюджетных средств при реконструкции сцены МХАТ. Сумма договора на ремонт составила 927 млн рублей. Ввиду этого по месту жительства руководителя театра нагрянули с обыском сотрудники Следственного комитета. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ.

МХАТ
Владимир Кехман
уголовные дела
коррупция
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