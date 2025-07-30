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30 июля 2025 в 19:33

«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины

Аналитик Нимёллер: политика ЕС по Украине ухудшает экономику во всей Европе

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Bernd /Global Look Press

Текущая политика Европейского союза в отношении Украины является безумной, заявил геополитический аналитик Йост Нимёллер. По его словам, которые передает РИА Новости, действия ЕС, особенно в части закупок вооружения для Киева, являются нерациональными и приведут к ухудшению экономического положения европейских государств.

В Европе нет по-настоящему значимой военной промышленности. Поэтому, когда мы хотим поставить оружие на Украину, нам, европейцам, приходится покупать его у американцев. Если нам еще придется брать кредиты на это, все будет еще хуже. В итоге европейские страны будут иметь из-за этого больше долгов. Это еще более ясно показывает, что то, что Европа сейчас делает на Украине, — это совершенно безумная политика, — сказал эксперт.

Ранее Германия осуществила передачу Украине первой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. При этом президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявили о запуске программы помощи Украине, общий объем которой составит $10 млрд (около 794 млрд рублей).

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что европейские государства продолжают поиск дополнительных систем ПВО Patriot для передачи украинским вооруженным силам. Он отметил, что Берлин добивается от Вашингтона гарантий поставок этих комплексов, подчеркнув важность таких действий для обеспечения безопасности как самой Германии, так и ее союзников по НАТО.

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