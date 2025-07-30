Германия проверит новую инициативу Зеленского

МИД Германии внимательно изучит новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского, касающийся работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщил представитель дипведомства Мартин Гизе во время беседы с журналистами. Документ представлен как инициатива, направленная на усиление независимости антикоррупционных органов страны, передает РИА Новости.

Мы будем тщательно проверять этот закон и в дальнейшем внимательно следить за процессом. Эта проверка еще не закончена, — заключил Гизе.

В немецком внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что украинский парламент оперативно примет новый законопроект. По словам Гизе, это необходимо, чтобы власти Украины могли «восстановить утерянное доверие».

Ранее газета Financial Times написала, что ЕС стоит ужесточить позицию по отношению к Украине из-за задержки реформ, в частности закона о защите антикоррупционных органов. Как отметило издание, союзники, возможно, были слишком мягки к ослаблению системы сдержек и противовесов в стране. По мнению журналистов, Киеву необходимо ускорить изменения.