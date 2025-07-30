В Британии призвали Евросоюз быть жестче с Зеленским FT: Евросоюз должен занять более жесткую позицию по Украине из-за дела НАБУ

Европейскому союзу необходимо занять более жесткую позицию по отношению к правительству Украины и президенту Владимиру Зеленскому, сообщает британская газета Financial Times. По мнению журналистов, объединение должно объяснить Киеву, что дело Национального антикоррупционного бюро Украины тормозит вступление страны в Евросоюз.

Нет никаких намеков на личные проступки президента <…> Но чтобы начать восстанавливать доверие, жизненно важно, чтобы закон, защищающий органы по борьбе со взяточничеством, был принят как можно скорее, — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что союзники Украины в Европе, возможно, были «слишком терпимы» к ослаблению страной «жизненно важных сдержек и противовесов». Теперь же им следует напомнить Киеву, что ему еще предстоит перестроить культуру правящего класса.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что Зеленский, его ближайшее окружение и бизнес-партнеры планируют построить элитные особняки в поселке Козин под Киевом. По его словам, информация об этом имеется у НАБУ.