Стало известно, на сколько взлетела курица в цене за последние пять лет

Стало известно, на сколько взлетела курица в цене за последние пять лет Глава мясной ассоциации Юшин: за пять лет цена на курицу выросла на 25–30%

Цена на курицу в России с 2021 года выросла на 25–30%, заявил NEWS.ru руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, увеличение стоимости является результатом повышенного спроса на фоне слухов об удорожании.

Курица — это товар, который за пять лет подорожал приблизительно на 25–30%, с 2021 года, при том, что продовольственная инфляция составила 53%. Начинают пугать, что цена растет, дальше наши граждане бегут в магазин и вместо одной курицы покупают три — спрос резко растет, за ним всплеск цен. Мы сами его провоцируем. Производство мяса птицы в России с начала года выросло на 3,4%. Предложения достаточно, сезонные или рыночные колебания никто не отменял, и никто никогда не сможет их победить, — сказал Юшин.

Ранее данные Министерства экономического развития показали, что темпы роста цен в России продолжают замедляться. С 22 по 28 июля годовая инфляция составила 9,02%, что ниже показателя предыдущей недели (9,17%). Ведомство отмечает сохранение дефляционных тенденций на потребительском рынке.