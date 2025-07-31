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31 июля 2025 в 15:09

Россиянам объяснили, что на самом деле происходит с ценами на курицу

Глава мясной ассоциации Юшин: цена на курицу почти не изменилась с начала года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоимость куриного мяса с начала 2025 года увеличилась менее чем на 1%, заявил NEWS.ru руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он подчеркнул, что значительных колебаний цен в рознице нет, а данные о росте связаны с краткосрочными изменениями на оптовом рынке.

Нет роста цен на курицу. Она с начала года выросла меньше чем на 1%. В течение года цены много раз меняются, они вверх могут уходить. Если вы поставляете курицу в розничные сети, у вас зафиксирована цена на долгое время и вы не сможете ее отменить. На оптовом рынке опотовая цена. И в России, и во всем мире она очень часто и серьезно меняется. Она как падает, так и растет. Если вы посмотрите данные Росстата по ценам на полки, то у нас цена в начале этого года и сегодня одна и та же, — пояснил Юшин.

Он отметил, что в прошлом году с середины июня по конец июля цена тушки бройлера снизилась со 180 до 150 рублей. По его словам, уже в середине июня текущего года цена была такая же, как и годом ранее.

В прошлом году цена на тушку бройлера неуклонно снижалась и снизилась с середины июня до конца июля прошлого года со 180 рублей в опте до 150 рублей. То есть на 30 рублей подешевела за полтора месяца. В середине июня этого года цена была ровно такая же, как в прошлом году — 180 рублей. Сейчас она 184 рубля, а две недели назад — 186 рублей. Она снижается по факту в этом году. В том году просто падала цена, а потом она стала корректироваться, причем очень быстро. И сегодня цена заметно ниже, чем в конце декабря 2024 года, — резюмировал Юшин.

Ранее сообщалось, что средняя оптовая стоимость курятины достигла в середине июля 185 рублей за килограмм — это на 18% больше прошлогоднего показателя. Больше всего подорожал используемый в колбасных изделиях фарш механической обвалки (+40%).

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