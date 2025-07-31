«Ситуация критическая»: политолог о реакции Трампа на признание Палестины

Признание Палестины рядом стран создает для президента США Дональда Трампа критическую ситуацию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, глава Белого дома болезненно воспринимает изоляцию, а текущие события ставят его в сложное положение.

Трамп очень любит быть победителем и очень не любит оставаться в изоляции. Ситуация с Израилем для него совершенно критическая, потому что он реально остается один. Даже страны Запада, ближайшие союзники, те, кто полностью зависит от США, казалось бы, полностью во внешнеполитических своих проявлениях не желают поддерживать Израиль. Они желают, напротив, проявить независимость, признать палестинское государство, — высказался Перла.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтону будет сложно заключить торговую сделку с Оттавой из-за планов Канады на Палестину. Таким образом он отреагировал на объявление премьер-министра страны Марка Карни, что Канада признает Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.