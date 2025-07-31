Идеальное блюдо из Италии! Простое ризотто — нужны рис и сыр

Ризотто — это не просто рис, а настоящее искусство. Кремовая текстура, аромат белого вина и тягучий сыр превращают простые продукты в ресторанное блюдо. Необязательно быть шеф-поваром, чтобы приготовить идеальное ризотто у себя на кухне.

На сковороде разогрейте 2 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. сливочного масла. Обжарьте мелко нарезанный лук (1 небольшая луковица) до мягкости. Добавьте 200 г риса арборио и обжаривайте 2–3 минуты, пока зерна не станут полупрозрачными. Влейте 80 мл сухого белого вина, дайте ему выпариться, а затем начинайте по половнику подливать горячий бульон (всего понадобится около 800 мл), постоянно помешивая. На это уйдет 18–20 минут.

Когда ризотто станет мягким, но с легким эффектом альденте в центре, добавьте 40 г сливочного масла и 50 г тертого пармезана. Перемешайте до кремовой текстуры. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте настояться под крышкой 2 минуты — и подавайте. По желанию украсьте свежим базиликом, добавьте жареные грибы, креветки или овощи.

Совет: настоящий вкус ризотто раскрывается, если использовать рис арборио и не экономить на бульоне — он должен быть горячим и жирным.

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