«В хозяйстве пригодятся»: Путин о подаренных Лаосом слонах

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что России передадут двух слонов в качестве подарка по случаю 65-летия дипломатических отношений между странами. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу за этот жест. Встречу глав двух государств в Кремле транслирует телеканал «Россия 1».

В хозяйстве пригодятся, спасибо, — отметил Путин.

Кремль сообщал, что Путин и Сисулит обсудят актуальные вопросы российско-лаосского сотрудничества, в том числе в сферах торговли, экономики и культуры. Президенты также обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. Ожидается, что по результатам встречи будет принято несколько двусторонних документов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев до этого заявил, что российская сторона выражает признательность Лаосу за позицию государства по отношению к украинскому конфликту. Также он отметил «решительное неприятие» Вьентьяном рестрикций со стороны Запада и заявил, что связи между двумя государствами были проверены временем и носят характер стратегического партнерства.