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30 июля 2025 в 15:19

В Кремле анонсировали переговоры Путина с одним из азиатских лидеров

Путин проведет переговоры с президентом Лаоса 31 июля

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который приехал в РФ с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что переговоры пройдут в четверг, 31 июля. Главы государств будут обсуждать актуальные вопросы российско-лаосского сотрудничества, в том числе в сферах торговли, экономики и культуры.

Кроме того, Путин и Сисулит обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. Ожидается, что по результатам встречи будет принято несколько двусторонних документов. В последние годы лидер Лаоса регулярно посещает РФ. Так, встречи на высшем уровне проходили в октябре 2023 года, а также в мае и октябре 2024 года.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов Путина и короля Малайзии Султана Ибрагима. По его словам, Москва придает отношениям с Куала-Лумпуром большое значение, поэтому тем для переговоров будет много.

До этого состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе общения была затронута тема, связанная с различными аспектами напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Глава российского государства акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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