Путин поговорил с Нетаньяху о напряженной обстановке на Ближнем Востоке

Путин поговорил с Нетаньяху о напряженной обстановке на Ближнем Востоке Путин обсудил с Нетаньяху напряженную обстановку на Ближнем Востоке по телефону

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе общения была затронута тема, связанная с различными аспектами напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Глава российского государства акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены недавними израильскими авиаударами по Сирии. Действия премьер-министра еврейского государства назвали деструктивными. По информации источников, эти обстрелы, совершенные после достигнутого США перемирия, резко усилили в Вашингтоне недовольство политикой Нетаньяху. Американские чиновники открыто критикуют премьера, заявляя, что он «неуправляем» и его действия угрожают планам Соединенных Штатов в регионе.