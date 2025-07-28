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28 июля 2025 в 18:34

Путин поговорил с Нетаньяху о напряженной обстановке на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху напряженную обстановку на Ближнем Востоке по телефону

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе общения была затронута тема, связанная с различными аспектами напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Глава российского государства акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены недавними израильскими авиаударами по Сирии. Действия премьер-министра еврейского государства назвали деструктивными. По информации источников, эти обстрелы, совершенные после достигнутого США перемирия, резко усилили в Вашингтоне недовольство политикой Нетаньяху. Американские чиновники открыто критикуют премьера, заявляя, что он «неуправляем» и его действия угрожают планам Соединенных Штатов в регионе.

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Биньямин Нетаньяху
Ближний Восток
Сирия
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