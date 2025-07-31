Нутрициолог рассказал, как сбросить вес без строгих диет Нутрициолог Пристанский призвал убрать из рациона углеводы за четыре часа до сна

Для того чтобы похудеть без вреда здоровью, следует убирать из рациона углеводы за четыре часа до сна, заявил «Радио 1» нутрициолог Пристанский. В это время, по его словам, допустимо употреблять исключительно белковые продукты.

Любой углевод превращается в сахар, каким бы сложным он ни был, а потом в глюкозу. А в вечерние часы — это не приоритетный источник пищи, так как во время сна выделяется гормон роста, который является сильным разжигающим веществом, — отметил Пристанский.

При этом, по его словам, углеводы необходимы человеку утром и днем. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, также рекомендуется менять паттерны пищевого поведения. Это позволит избежать перееданий, пояснил эксперт.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее порекомендовала для стройности тренироваться утром, а не вечером, и ложиться спать до 23:00. Также врач подчеркнула важность правильного питания и разнообразия физических нагрузок для достижения оптимального результата.