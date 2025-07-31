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31 июля 2025 в 15:08

Нутрициолог рассказал, как сбросить вес без строгих диет

Нутрициолог Пристанский призвал убрать из рациона углеводы за четыре часа до сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы похудеть без вреда здоровью, следует убирать из рациона углеводы за четыре часа до сна, заявил «Радио 1» нутрициолог Пристанский. В это время, по его словам, допустимо употреблять исключительно белковые продукты.

Любой углевод превращается в сахар, каким бы сложным он ни был, а потом в глюкозу. А в вечерние часы — это не приоритетный источник пищи, так как во время сна выделяется гормон роста, который является сильным разжигающим веществом, — отметил Пристанский.

При этом, по его словам, углеводы необходимы человеку утром и днем. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, также рекомендуется менять паттерны пищевого поведения. Это позволит избежать перееданий, пояснил эксперт.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее порекомендовала для стройности тренироваться утром, а не вечером, и ложиться спать до 23:00. Также врач подчеркнула важность правильного питания и разнообразия физических нагрузок для достижения оптимального результата.

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