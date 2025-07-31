Нутрициолог рассказал, как сбросить вес без строгих диет

Для того чтобы похудеть без вреда здоровью, следует убирать из рациона углеводы за четыре часа до сна, заявил «Радио 1» нутрициолог Пристанский. В это время, по его словам, допустимо употреблять исключительно белковые продукты.
Любой углевод превращается в сахар, каким бы сложным он ни был, а потом в глюкозу. А в вечерние часы — это не приоритетный источник пищи, так как во время сна выделяется гормон роста, который является сильным разжигающим веществом, — отметил Пристанский.
При этом, по его словам, углеводы необходимы человеку утром и днем. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, также рекомендуется менять паттерны пищевого поведения. Это позволит избежать перееданий, пояснил эксперт.
Эндокринолог Зухра Павлова ранее порекомендовала для стройности тренироваться утром, а не вечером, и ложиться спать до 23:00. Также врач подчеркнула важность правильного питания и разнообразия физических нагрузок для достижения оптимального результата.