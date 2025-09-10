Ужин на 110 ккал, который ешь и худеешь: ПП-курица в кисло-сладком соусе

Ужин на 110 ккал, который ешь и худеешь: ПП-курица в кисло-сладком соусе

Куриная грудка в кисло-сладком соусе — это идеальный ПП-ужин, который ешь и худеешь. Он содержит всего 110 ккал на 100 г и готовится за 20 минут.

Вкус этого блюда — идеальный баланс: нежное мясо с легкой сладостью меда, пикантной кислинкой томатной пасты и соевым соусом, с нотками чеснока и имбиря, которые раскрываются на языке.

Для приготовления нарежьте 400 г куриной грудки кубиками, обжарьте на антипригарной сковороде без масла до золотистости. Добавьте 1 измельченный зубчик чеснока и 1 ч. л. тертого имбиря, через минуту влейте соус: 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. меда и 50 мл воды. Тушите под крышкой 10 минут на медленном огне. В конце добавьте горсть кунжута и зеленый лук.

Это блюдо богато белком, ускоряет метаболизм благодаря имбирю и заменяет вредный фастфуд — сытно, полезно и безумно вкусно.

