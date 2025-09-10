Болгарский суп с баклажанами и сырными шариками: очень вкусный и необычный

Болгарский суп с баклажанами и сырными шариками: очень вкусный и необычный! Этот волшебный болгарский суп с сырными шариками сочетает в себе невероятную скорость приготовления, легкость и насыщенный вкус.

Ингредиенты

Баклажан — 1 шт

Перец сладкий — 2 шт

Морковь — 1 шт

Лук репчатый — 1 шт

Чеснок — 2 зубчика

Зелень свежая, соль, карри — по вкусу

Сыр твердый — 100 г

Масло сливочное — 60 г

Яйцо — 1 шт

Мука — 80 г

Филе куриное — 200 г

Приготовление

Куриное филе нарезают небольшими кусочками,быстро обжаривают на сковороде, солят и приправляют щепоткой карри, после чего заливают кипящей водой, добавляют лавровый лист и черный перец горошком и оставляют томиться на медленном огне. Для сырных шариков натирают на мелкой терке сыр, смешивают его с размягченным сливочным маслом и яйцом, затем постепенно вводят муку и вымешивают однородное упругое тесто, которое на время убирают в холодильник. Все овощи — баклажан, сладкий перец, морковь и лук — нарезают крупными кубиками, чеснок измельчают, а зелень мелко рубят, затем лук и морковь пассеруют в растительном масле до мягкости, добавляют баклажаны и перец и обжаривают все вместе еще 5–7 минут, приправив карри по вкусу. Овощную поджарку перекладывают в кипящий бульон, добавляют чеснок и дают супу провариться около 5 минут, после чего чайной ложкой формируют из охлажденного сырного теста небольшие шарики и аккуратно опускают их в кипящий суп. Шарики варят на медленном огне 10 минут до их всплытия, в самом конце приготовления добавляют измельченную свежую зелень.

