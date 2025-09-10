Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:30

Болгарский суп с баклажанами и сырными шариками: очень вкусный и необычный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Болгарский суп с баклажанами и сырными шариками: очень вкусный и необычный! Этот волшебный болгарский суп с сырными шариками сочетает в себе невероятную скорость приготовления, легкость и насыщенный вкус.

Ингредиенты

  • Баклажан — 1 шт
  • Перец сладкий — 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень свежая, соль, карри — по вкусу
  • Сыр твердый — 100 г
  • Масло сливочное — 60 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Мука — 80 г
  • Филе куриное — 200 г

Приготовление

  1. Куриное филе нарезают небольшими кусочками,быстро обжаривают на сковороде, солят и приправляют щепоткой карри, после чего заливают кипящей водой, добавляют лавровый лист и черный перец горошком и оставляют томиться на медленном огне.
  2. Для сырных шариков натирают на мелкой терке сыр, смешивают его с размягченным сливочным маслом и яйцом, затем постепенно вводят муку и вымешивают однородное упругое тесто, которое на время убирают в холодильник.
  3. Все овощи — баклажан, сладкий перец, морковь и лук — нарезают крупными кубиками, чеснок измельчают, а зелень мелко рубят, затем лук и морковь пассеруют в растительном масле до мягкости, добавляют баклажаны и перец и обжаривают все вместе еще 5–7 минут, приправив карри по вкусу.
  4. Овощную поджарку перекладывают в кипящий бульон, добавляют чеснок и дают супу провариться около 5 минут, после чего чайной ложкой формируют из охлажденного сырного теста небольшие шарики и аккуратно опускают их в кипящий суп. Шарики варят на медленном огне 10 минут до их всплытия, в самом конце приготовления добавляют измельченную свежую зелень.

Ранее мы готовили быстрый супчик с рисом и тунцом! Летнее блюдо без долгой варки бульона.

супы
баклажаны
курица
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
