Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде

Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов расплакался в зале Мещанского суда Москвы во время просьбы об освобождении из-под стражи, сообщает РИА Новости. Он говорил о своих заслугах и семье, вспоминая жену, после чего вынужден был прервать речь.

Суд арестовал Дедова и бывшего губернатора Алексея Смирнова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они организовали хищение около миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.

Ранее следствие прекратило уголовное дело против миллиардера Сергея Мацоцкого, обвинявшегося в даче взяток. С него сняли все обвинения из-за отсутствия состава преступления, отменили международный розыск и заочный арест. Решение принято на основании непричастности бизнесмена к инкриминируемым деяниям.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и ряда компаний. Иск основан на нарушениях антикоррупционного законодательства при приобретении активов.