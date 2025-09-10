Празднование Дня города в Москве
Цветет раньше тюльпанов! Сажаю под зиму и забываю. Просто воткните луковицы в октябре — и забудьте!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рябчик императорский — настоящий король весеннего сада! Его роскошные оранжевые, желтые или красные колокольчики, собранные в корону, возвышаются на метровых стеблях, словно царские скипетры. А самое приятное — посадил и забыл!

Сажаю луковицы в октябре, когда земля уже прохладная, но ещё не промёрзла. Выкапываю лунки глубиной 20-25 см (глубина = 3 высотам луковицы), насыпаю на дно песок для дренажа. Расстояние между луковицами — 40 см, ведь каждому королю нужно пространство! Ставлю луковицу донцем вниз, слегка «припудриваю» древесной золой от гнилей, засыпаю землёй и мульчирую компостом. И всё — до весны можно забыть! Рябчик не боится морозов до -30°C, не требует укрытия и прекрасно зимует под снегом. Весной он просыпается одним из первых, быстро наращивает мощный стебель и к маю уже царственно цветёт. С годами куртина становится только пышнее!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

