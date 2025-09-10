КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти

Каспийский трубопроводный консорциум в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей в качестве компенсации после разлива нефти в порту Новороссийска, сообщили в пресс-службе компании. По информации надзорных органов, оказались загрязнены около 30 кубических метров.

АО «КТК-Р» осуществил соответствующую выплату в полном объеме. Сумма платежа составила 179 298 490 (сто семьдесят девять миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста девяносто) рублей, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в Черное море около Новороссийска попало около 30 кубических метров нефти в результате разлива. В Росприроднадзоре также уточнили, что специалисты оперативно выехали на место для отбора проб воды.

До этого Минэкологии Красноярского края заявило об отсутствии загрязнения дна реки Енисей после аварии теплохода, когда в результате пробоины в воду попало около 80 тонн топлива. Ведомство подчеркнуло, операция по эвакуации пострадавшего судна была успешно завершена.