10 сентября 2025 в 19:13

В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину

Военкор Котенок: реакция Трампа на инцидент с БПЛА в Польше расстроила Киев

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал «польский инцидент» с БПЛА, выразив удивление по поводу нарушения воздушного пространства Польши якобы российскими дронами и отметив, что ситуация, по его мнению, «началась», заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. В Киеве же расстроились, так как ожидали большего, подчеркнул он.

Трамп откомментил «польский кейс». Дословно: «Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Ну, началось!». В Киеве уже огорчились. Ждали большего, — высказался журналист.

Ранее представитель польского МВД Каролина Галецкая заявила, что в Польше обнаружили обломки 12 дронов, нарушивших воздушное пространство в ночь на 10 сентября. Она уточнила, что последние два аппарата нашли совсем недавно.

Кроме того, временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш сообщил, что Польша не представила доказательств, подтверждающих участие России в инциденте со сбитыми беспилотниками. Он назвал обвинения Варшавы полностью необоснованными и беспочвенными.

