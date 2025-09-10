Празднование Дня города в Москве
Мариную чеснок по корейскому рецепту — самое то к мясу и овощам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молодой чеснок по-корейски — это пикантная закуска с ярким вкусом и ароматом, которая идеально дополняет мясные и овощные блюда. Маринование смягчает остроту чеснока, сохраняя его полезные свойства и придавая интересную текстуру. Эта заготовка прекрасно хранится и становится вкуснее со временем, раскрывая новые оттенки вкуса.

Молодой чеснок очищают, промывают и плотно укладывают в стерилизованные банки. Для маринада смешивают 800 мл воды, 200 мл соевого соуса, 2 ст. л. соли и 4 ст. л. сахара. Доводят до кипения, полностью охлаждают. Заливают чеснок холодным маринадом, закрывают крышками. Оставляют при комнатной температуре на 2-3 дня, затем убирают в прохладное место. Чеснок будет готов к употреблению через 7-10 дней.

Подают как самостоятельную закуску или к гарнирам.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

